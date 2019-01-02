Kök hücre çalışmalarında umut Akdeniz

Dr. Emin Türkay Korgun, Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı'nın devam ettiğini söyledi.

Hücresel tedavi ile ilgili olarak olumlu sonuçların alınması ile birlikte ilginin her geçen gün arttığı kök hücreler günümüzde tedavisi mümkün olmayan birçok hastalık için ümit kaynağı haline geldi. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Emin Türkay Korgun, kök hücre çalışmalarının birçoğunun oldukça yeni olup araştırma aşamasında olduğunu ifade ederek; Akdeniz Bölgesinde kök hücre araştırmalarını yapacak yok denecek kadar az sayıda merkez bulunması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Mayıs 2017'de resmi gazetede yayınlanarak kurulduğunu dile getirdi.

Temeli atılan merkez binasının yapımına hızlı bir şekilde devam edildiğini söyleyen Korgun; “Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi; Hücre kültür laboratuvarları, Protein ve Gen araştırma laboratuvarları, Akan Hücre Ölçer Akım Sitometri laboratuvarı, çeşitli mikroskopi laboratuvarlarını içerip multidisipliner araştırmalar için planlanmıştır. İlk beş yıl için hedefimizi bilimsel temel araştırmalar yapmak, ikinci 5 yıl içinse klinik uygulamalara yönelik araştırmalar yapmak olarak planladık. Merkez için Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Biriminden Alt Yapı proje desteği alınarak, Kök Hücre kültürü için gerekli olan aletler temin edildi ve ön çalışmalara başlandı”diye konuştu.

Merkezin kurulmasında önemli katkılarından dolayı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Erman'ın adının merkeze verildiğini belirten Korgun, “Prof. Dr. Orhan Erman akademik yaşamı boyunca bilimsel çalışmalara destek olup ülkesi için en temel gereksinimlerden birinin bilimsel çalışmalar olduğuna yürekten inanan bir bilim insanıdır. Kendisine Akdeniz Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sağladığı büyük desteklerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Erman ise; “Hayatımın doçent olarak 18 senesi Dicle Üniversitesi'nde, profesör olarak 17 senesi Akdeniz Üniversitesi'nde geçti. Emekli olduğumda Akdeniz Üniversitesi sahasında Kök Hücre Merkezi kurulmasını çok arzu ettim. Bu hususta önderlik eden saygıdeğer Rektörüm Prof. Dr. Mustafa Ünal'a Rektör Yardımcım Prof. Dr. Erol Gürpınar'a ve emekleri geçenlere hürmet ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.

Kök hücre ve hücresel tedavilerin uygulamaya konulması amacıyla, ilgili her alanda bilimsel araştırmaların yapılması, alt yapının ve işleyişinin hazırlanması, hücrelerin işlenmesi, çoğaltılması, saklanması, çözülmesi, tedaviye hazır hale getirilmesini sağlayacak merkezin bu alanda büyük bir boşluğu doldurması bekleniyor.