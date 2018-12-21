Kökçe: "Sera kurmak apartman yapmaktan daha zor hale geldi"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, "Sera kurum kredisi alabilmek için çiftçilerden, belediye ruhsat harçları giderleri, mimari proje, statik projesi, makine projesi, elektrik projesi, jeoloji projesi, jeofizik projesi, harita mühendislik, lihkap, asad, SGK, şantiye şefi, yapı denetim, laboratuvar, kadastro, yol durumu, geçici müteahhitlik belgesinin bulundurulması gibi şartlar isteniyor" dedi.

Sübvansiyonlu işletme ve tesis kredilerinden çiftçilerin yararlanamadığını savunan Kökçe, "Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi için 30 ile 40 bin TL arasında maliyet çıkıyor. Bu şartlar altında bir dönüm sera kurmak, 5 katlı bir apartman kurmaktan daha zor hale gelmiştir. Belge tanzimi ve maliyeti yüksek olmasından dolayı üreticilerimiz tarafından kullanılamaz hale gelen sübvansiyonlu işletme ve tesis kredilerinin önceki şartlarda kullandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kaydetti.