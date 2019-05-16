Kolej öğrencilerinden anlamlı yardım

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Goncalı Ortaokulu'na kütüphane kurulması için yapılan talebe Özel Envar Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri, 500 kitap göndererek destek verdi.

Eleşkirt ilçesinde yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğü Goncalı Ortaokulu'nda görev yapan edebiyat öğretmeni Cansu Alpkaya, kütüphanesi bulunmayan okulun bu yöndeki ihtiyacının giderilmesi için çalışmalara başladı. İlk olarak öğrenci ve aileleri ile meslektaşlarından evlerindeki kullanmadıkları kitapları okula getirmelerini isteyen Alpkaya, çok az kitap toplayabildi. Umutsuzluğa kapılmayan Alpkaya, sosyal medya üzerinden Envar Okulları Anadolu ve Fen Lisesi öğretmeni Ilona Umpriani'den kütüphane kurulması için destek istedi. Umpriani, her türlü yardıma hazır olduklarını belirterek, öğrencileri ve mesai arkadaşlarına konuyu aktardı. Tüm okul, doğudaki ihtiyacı olan öğrenciler için başlatılan kitap yardımı kampanyasına destek verdi.

"Kısa sürede 500 kitap"

Envar Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri,2 hafta içinde 500 kitap topladı. Bununla da yetinmeyen öğrenciler, her kitap içine küçük kardeşlerini motive edici ve her zaman kendilerine yardıma hazır olduklarını anlatan notlar yazdı.Çeşitli hediyelerle birlikte kolilenen kitaplar Goncalı Ortaokulu'na gönderildi.