İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köleoğlu: “İlçe halkımızın zehir solumasını önledik”

Antalya’nın Kumluca ilçesinde üreticiler örtü altı sebze sezonu sona erince, atıklarını Kumluca Belediyesi tarafından belirlenen alanlarda biriktirmeye başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiler örtü altı sebze sezonu sona erince, atıklarını Kumluca Belediyesi tarafından belirlenen alanlarda biriktirmeye başladı. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Altınyaka yolu üzerindeki katı atık depolama tesisinde, her yıl meydana gelen katı atık yangını sebebiyle, özellikle Temel Eğitim, Toptaş, Cumhuriyet ve 50. Yıl Mahallelerimizde yaşayan halkımız olmak üzere ilçe halkımızın zehir solumasını önledik” dedi.


Kumlucalı çiftçiler, her yıl örtü altı sezonu tamamlandıktan sonra sebze atıklarını, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait, Altınyaka Mahalle Yolu üzerinde bulunan katı depolama tesisine taşıyordu. Örtü altı sebze sezonu sona erince üreticiler, atıklarını belediye tarafından belirlenen alanlarda biriktirmeye başladı. Böylece, atıkların üst süte birikmesinden kaynaklanan metan gazı patlaması yaşanmadı.


Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sera atıklarını belediye tarafından belirlenen alanlara topladıklarını söyledi. Köleoğlu, “Altınyaka yolu üzerindeki katı atık depolama tesisinde, her yıl meydana gelen katı atık yangını sebebiyle, özellikle Temel Eğitim, Toptaş, Cumhuriyet ve 50. Yıl Mahallelerimizde yaşayan halkımız olmak üzere ilçe halkımızın zehir solumasını önledik. Solunum yolu rahatsızlığı yaşayan hastalarımızın eziyet çekmesine son verdik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.