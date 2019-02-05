Koltukta doktor, masada dünya şampiyonu

Antalya'da yaşayan Irak Türkmeni diş hekimi Kürşat Çavuşoğlu, farklı özellikleri ve başarılarıyla dikkat çekiyor. Çavuşoğlu, mesleğinin yanı sıra masa tenisinde 5 dünya şampiyonluğu, onlarca kupa ve yüzlerce madalyanın sahibi oldu.

Irak Kerkük'te üniversite okuyamadığı için Türkiye'ye gelerek diş hekimliği okumaya başlayan 2 çocuk babası 62 yaşındaki Kürşat Çavuşoğlu'nun hikayesi, başarı öyküsüyle dolu. Üniversiteyi bitirdikten sonra diş hekimliğine başlayan Çavuşoğlu, 7 yaşında Irak'ta başladığı masa tenisi sporunu Türkiye'de ve hekimlik için eğitim almaya gittiği 3 ülkede de sürdürdü.

Yılın hekimi seçildi

2012 yılında ‘yılın hekimi' seçilen Çavuşoğlu, tıptaki başarısını sporda da devam ettirdi ve dünya şampiyonluğuna kadar uzandı. Kerkük Türkmen'i olan Çavuşoğlu, masa tenisinde Irak, Türkiye, Danimarka ve İsveç liglerinde oynayarak onlarca ulusal ve uluslararası dereceler kazandı.

Türkiye'ye 5 dünya şampiyonluğu kazandırdı

2012'de Antalya‘da ilk kez katıldığı Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları‘nda masa tenisi dalında hem tekler hem de çiftlerde iki altın madalya kazandıran Çavuşoğlu bunun yanı sıra sağlık olimpiyatı olarak adlandırılan oyunlarda 2013 Hırvatistan, 2014 Avusturya, 2015 İrlanda ve 2017 Fransa olmak üzere teklerde 5 kez dünya şampiyonluğu kazandı.

"Ben şanslı insanlardan birisiyim"

7 yaşında Irak'ta başladığı spor serüvenini anlatan Çavuşoğlu, Çin antrenörler sayesinde beceresinin keşfedildiğini söyledi. 1977'de Irak Genç Milli Takım'da profesyonellik hayatının başladığını aktaran Çavuşoğlu, "Irak'ı uluslararası alanda temsil ettim. Liseyi bitirdikten sonra anavatanım Türkiye'ye geldim. Burada diş hekimi fakültesini bitirdikten sonra yurt dışına gittim. 10 yıl yurt dışında kaldım. Ben şanslı insanlardan birisi sayılırım aslında. 4 ülkenin liginde oynadım. Irak, Türkiye, Danimarka ve İsveç ligi. Bu da benim için ülkem adına gurur oldu" dedi.

1998 yılında tekrar Türkiye'ye döndüğünü anlatan Çavuşoğlu, burada Antalyaspor'da 10 yıl oynayıp takım kaptanlığı yaptığını, ASAT Spor'da da oynayıp çeşitli başarılar elde ettiklerini belirtti.

"Türkiye'nin ekmeğini yedim, bu başarıları armağan ediyorum"

Ardından profesyonel olarak Dünya Tıp ve Sağlık Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil ederek maçlara çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye adına hem teklerde çiftlerde altın madalyalar kazandım. Dünya Tıp ve Sağlık Olimpiyatlarında altın madalyalar kazandırdım. Bu benim için gurur ve sevinç kaynağı oldu. Ülkemin bayrağını dalgalandırmak inanılmaz bir mutluluk veriyor. Ben Kerkük'ten geldim ama burada hayatımın sürdürdüm, buranın ekmeğini yedim. Ülkeme bu başarıları armağan ediyorum" diye konuştu.

Hastalar şaşkınlık yaşıyor

Diş hekimliği ofisi madalya ve kupalarla dolu olan Çavuşoğlu, sayısını dahi bilmediği madalyalarını görünce hastaların şaşırdığını söyledi. Çavuşoğlu, "Şaşkınlık yaşıyorlar ve meraklarından hangi dalda kazandığımı soruyorlar. Bu güzel bir şey. Buraya gelen çocuklarımıza sporu aşılamak güzel bir olay ve isteriz ki onlar da spora yönelsinler" dedi.

"Rahatlamak için doktora gitmeyin, masa tenisi oynayın"

Veteran turnuvalara katılıp Temmuz ayında Macaristan'da düzenlenecek olan Veteran Avrupa Şampiyonası'na katılıp Türkiye'yi yine temsil ederek başarı elde etmek istediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Sporun sonu yok. Bu işi yapıyorsan sürdürmen anlamlı olur. Özellikle masa tenisi için söylüyorum hem sosyal, hem fiziksel katkı sağlar. Hem de psikolojik olarak rahatlatır. Ben derim ki, psikoloji doktoruna gitmeyin, masa tenisi oynayın. İnanılmaz rahatlatıcı bir spor" ifadelerini kullandı.