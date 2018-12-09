Komşu kart 2,5 yılda 2 milyon 670 bin TL karşılığı puan kazandırdı

Antalya'nın yaklaşık 500 bin nüfusa sahip ilçesi Muratpaşa'da ilçe sakinleri, belediyenin 2.5 yıldır sürdürdüğü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la anlaşmalı marketlerde, fırınlarda, sinemada kullanabilecekleri 2 milyon 670 bin 697 lira karşılığı puan kazandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin 56 mahalleli ilçede Nisan 2016'da 2 noktada pilot çalışma olarak başlayan ve kısa zamanda ilçe geneline yayılan Çevreci Komşu Kart projesi, başarıyla sürüyor.

88 bin 497 hanenin kart sahibi olduğu Muratpşa'da, evlerde yani kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıklarının 'Çevreci Komşu Kart'ta lira karşılığı puana dönüştüğü projeyle 8 milyon 797 bin 86 kilogram nitelikli atık, kasım ayı sonu itibariyle evlerden toplandı. Çevreci Komşu Kart'la toplanan atıklarda en büyük grubu kağıt oluşturdu. 3 milyon 710 bin 674 kilogram kağıt, Çevreci Komşu Kart'la çöp konteynerlerine girmeden ekipler tarafından evlerden alındı.

Toplanan atıklar karşılığında ise Çevreci Komşu Kartlara Nisan 2016'dan Kazım 2018 sonuna, 2 milyon 670 bin 697 lira karşılığı puan kartlara yüklendi. Kasım ayı sonu itibariyle kazanılan puanların 2 milyon 224 bin 448 liraya karşılık gelen kısmı anlaşmalı marketler başta olmak üzere kullanıldı.

Çevreci Komşu Kart'la nitelikli atıkları tam bir geri dönüşüm zincirine dahil eden Muratpaşa Belediyesi, sadece ilçe sakinlerine değil doğaya da kazandırdı. Nitelikli atıklarını geri dönüşüm zincirine kayıpsız aktarılmasıyla 51 bin 630 ağaç kesilmekten kurtuldu, 274 bin 282 metrekare orman alanı korundu.

Bütçelerine de katkı sağlıyor

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin atık yönetimi ve Çevreci Komşu Kart çalışmalarında anahtar kavramın sürdürülebilirlik ve 360 derece dönüşüm olduğunu söyledi. Ambalaj atıklarının geri dönüşüm sürecinin ‘360 derece' olarak kurgulandığı Çevreci Komşu Kart projesinde ambalajların atık haline dönüşmeden evlerde ayrıştırıldığının altını çizen Başkan Uysal, “Ayrıştırılan her plastik, cam, kağıt, metalin Çevreci Komşu Kart'ta puana dönüşüyor. Komşularımız, geri kazanılabilir atıklarını biriktirip çevre ve ekonomiye geri kazandırırken bütçelerine de katkı sağlıyor” diye konuştu.

Projeye bu yıl başında elektronik atıkları da entegre ettiklerini belirten Başkan Uysal, 2017'de 10 bin 500 kilogram elektronik atık toplanan Muratpaşa'da bu entegrasyon sayesinde yılın ilk 9 ayında 31 bin kilogram elektronik atık topladıklarını da sözlerine ekledi.