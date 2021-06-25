“Komşularıma gidiyorum” diyerek ortadan kaybolan kadın bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde 1 hafta önce evden çıkıp, “Komşularıma gideceğim” diyerek ortadan kaybolan evli ve iki çocuk annesi kadın, Kadın Sığınma Merkezinde bulundu. Kayıp kadının çıkan haberlerin ardından evine döndüğü öğrenildi.

Olay, Kepez ilçesi Altınova Mahallesinde 19 Haziran Cumartesi günü yaşandı. Eşi Bilal Ç. (28) ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Selcan Ç. (27), akşam saat 21.00 sularında eşine “Komşularıma gidiyorum” diyerek evden çıktı. Genç kadından bir daha haber alamayan yakınları durumu polise bildirerek her yerde aradı. Yapılan incelemede genç kadının Antalya'da Kadın Sığınma Merkezinde olduğu öğrenildi. Genç kadının çıkan haberlerin ardından evine döndüğü öğrenildi.