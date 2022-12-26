Komşularının duvarlarına tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi

Antalya'da komşularının duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazıp, çöp atan ve ateş yakarak kabus yaşatan İran uyruklu kadın ve ev arkadaşı sınır dışı edildi.

Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanda yaşayan İran uyruklu A.Y., komşularına adeta kabus yaşattı. A.Y., komşularının daire duvarlarına çeşitli tehdit sözleri yazdı. Aynı zamanda dışkı sürdüğü daire kapılarının önünde ateş yakarak çöplerini attı. Apartman sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüntülerde kadının yaptıkları saniye saniye kaydedilirken, görenleri hayrete düşürdü. Kapılara çöpler atıp yazılar yazan kadının, ateş yakarak güvenlik kameralarına zarar verdiği görülüyor.

Ev arkadaşı ile birlikte sınır dışı edildi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde A.Y. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adli işlemler başlatıldı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen A.Y., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli A.Y. ve aynı konutta oturan R.T.'nin yabancı uyruklu oldukları ve ikamet izin sürelerinin dolduğunun anlaşılması üzerine Alanya Göç İdaresi Müdürlüğüne bilgi verilerek, şahısların sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.