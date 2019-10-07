İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Komşusunu sokak ortasından silahla öldüren zanlı tutuklandı

Antalya’da tartıştığı komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Antalya'da tartıştığı komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.


Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, Celil D. iddiaya göre aralarında husumet bulunan ve adliyede şoför olarak çalışan Bayram Kır'ı (38) bina önünde oturduğu sırada silahla vurarak öldürdü. 100 metre uzaklıktaki evine giderek saklanan zanlı, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.