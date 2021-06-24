Konaklama tesislerinin satınalma yöneticilerine gıda mevzuatı eğitimi

Protokol ile konaklama tesislerindeki satın alma yöneticileri gıda mevzuatı hakkında eğitilecek.

İl Müdürü Gökhan Karaca ve TÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç'in imzaladığı protokol ile konaklama tesislerinde görev alan satın alma yöneticilerini, yürürlükte olan gıda mevzuatı hakkında bilgilendirerek konaklama tesisleri bünyesinde toplu tüketime sunmak üzere satın alınan gıda maddelerinin ilgili mevzuatlara uygun olmasının sağlanması hedefleniyor. Protokol ile ayrıca taklit-tağşiş yapılmış hileli gıda ürünlerinin konaklama tesisleri müşterilerince tüketiminin engellenmesi; taklit-tağşiş yapılmış hileli gıdaların tespiti ile sektörde haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.

Protokol ile Ararım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Mühendisleri tarafından Konaklama tesislerinde gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzeme satın almasında görev alan satın alma yöneticileri gıda mevzuatı hakkında eğitilecek. Turizmde güvenilir gıdayı ve kaliteyi daha da arttırmaya yönelik bu protokol sayesinde gelecek yıllarda Antalya'ya gelen turist sayısında artış hedefler arasında.