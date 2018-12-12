Konaklı'nın kanalizasyon sorunu çözülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya Birimi, Konaklı Mahallesi'nde Karayolunun hemen kenarında bulunan Bölge Trafik İstasyonu ve çevresindeki evlerin yıllardır çözüm bekleyen kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak çalışma başlattı. AKEDAŞ'ın elektrik, Telekom ve Postane'nin fiber telefon hatlarının çalışma alanından geçmesine rağmen çalışmalarını titizlikle yürütüyor. ASAT, bölgede ana hatla bağlantıyı sağlayacak 300 metrelik kanalizasyon hattını döşeme çalışmalarına başladı.