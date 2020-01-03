Kongre turizmi tanıtım kataloğunun simgesi Üç Kapılar

Antalya Kongre Bürosunun 2020 yılı için hazırladığı ‘Meeting & Incentive Planner Guide' kataloğunun tanıtımı yapıldı. Katalogda tema olarak bu yıl 'Hadrian Gate (Üç Kapılar)' yer aldı.

Antalya'nın en önemli alternatif turizm çeşitlerinden kongre turizminin tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla Antalya Kongre Bürosu tarafından hazırlanan ‘Meeting & Incentive Planner Guide' kataloğu tanıtıldı. Tanıtım kataloğun tema resmi olan Hadrian Kapısı(Üç Kapılar) önünde gerçekleştirildi. Tanıtıma, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) ve Antalya Kongre Bürosu Başkanı Davut Çetin, Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ve üyeler katıldı.

Antalya'daki kongre potansiyelini tanıtmak için böyle bir katalog yaptıklarına değinen Ege, “Kentimizdeki 220 bin nitelikli koltuğu tanıtmak istiyoruz. Toplantı ve organizasyon yapan otellerin kapasiteleri dışında, belediyelerin fuar merkezleri ve kongre salonları üyelerimiz. Kongre büroları kentin rekreasyon alanlarını tanıtır, kenti bir bütün olarak pazarlar. Akvaryumundan tutun, Tahtalı Dağı'na kadar kentin tüm değerini tanıtmakla yükümlüdür. Bizde bundan hareketle bu katoloğu yaptık. Türkiye'yi, deniz, kum ,güneşin dışında kongreye gelen misafir, nerede ,nasıl zaman geçirebilir, neler bulur iyi anlatmak için önemli tasarımlara yer verdik" diye konuştu.

Ege, 2016'daki krizin ardından büyük bir ivme yakaladıklarını, 115 olan toplantı sayısını bu yıl 248'e yükselttiklerini bildirdi. İki katı bir büyüme yakaladıklarını kaydeden Ege, bu toplantılardan 44'ünün uluslararası düzeyde olduğunun altını çizdi.

Kaleiçi'nin ana giriş kapısı olan Hadrian Gate'nin görseliyle yola çıktıklarını kaydeden Yeliz Gül Ege, “Bu katalogla Antalya'ya girişinizle birlikte göreceğiniz güzellikler, kenti temsil eden kongre ve toplantı merkezleri görselleriyle anlatıldı. Bu kentin hem tarihinin hem de çok büyük kapasiteli modern salonlarının olduğununa yer verildi. 250 sayfalık bir katalogdur. Antalya'nın ulaşım anlamında kolaylığını anlatıldı. Toplantı yapılacaksa hangi firmalar ile iletişime geçilebilir buda yer alıyor. Kemer'den Manavgat'a kadar tüm turizm merkezler yer aldı."ifadelerine yer verdi.

"220 bin nitelikli koltuk"

Davut Çetin, kongre bürosunun katıldığı tüm fuarlarda kentin tanıtımını yaptığını ve bu kataloglarında o fuarlar için hazırlandığını belirtti. Turizmin çeşitlendirilmesinin altını bir kez daha çizen Çetin, en önemli turizm ayaklarından birinin kongre turizmi olduğunu kaydetti.

Antalya'nın Türkiye'nin en önemli kongre merkezi olduğunu vurgulayan Çetin, “Elimizde 220 bin koltuk kapasitesi var. Antalya yapılabilecek her türlü kongreye aday. 2016'daki düşüşün ardından hızlı bir toparlanmaya girdik. Önümüzdeki yıl bu sayı daha da yukarıya kadar gidecek. Turizm rakamları açıklandı 15 milyon 644 bin turist geldi. Bu gerçek rakam değil bunun üzerine,1-1,5 milyon daha koymalıyız. Çünkü iç hatlar ve transferle gelenler var. Giden kongrelerin, geri dönmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kamu kongreleri halen devam ediyor. Bize yurt dışından gelen büyük kongrelere ihtiyacımız var. O nedenle bu tanıtım faydalı olacaktı. Antalya'nın potansiyelini herkesin iyi anlaması gerekir” dedi.

"12 aya yaymalıyız"

Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, kentin 2019 yılını 15 milyon 644 bin yabancı turistle tamamladığını bildirdi. Antalya'da turizm sezonunun yoğunluklu olarak nisan ev kasım ayı arasında olduğunu aktaran Ateş, “Haziran ve ağustos arası daha yoğun geçiyor. Yoğun dönemde belli noktaya kadar sayıyı arttırabiliriz. Kapasitemiz var çünkü. Deniz, kum, güneş Antalya için çok önemli güçlü yanımız,bundan vazgeçemeyiz. Yapmamız gereken turizmi 12 aya yaymaktır. Kasım ayından başlayarak marta kadar olan süreçte turist sayısını artırmalıyız. Bu aylardan sonra bir çok otel kapanıyor. Bu istihdamı da etkilemektedir" ifadelerine yer verdi.

"Katma değeri yüksek"

Alternatif turizm anlamında spor turizminden övgüyle bahseden Ateş, Antalya'ya kasımdan mart ayına kadar binlerce spor takımının gelip kamp yaptığını kaydetti. Kongre ve fuar turizmini de çok önemsediklerinin altını çizen Ateş, katma değeri yüksek olan bir alanın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Tek elden tanıtım"

Kongre ve fuar turizmine katılan turistlerin harcamalarının daha yüksek olduğuna değinen Ateş, “Antalya'da kongre turizmi anlamında nitelikli 220 bin koltuk yapısından bahsediyoruz. Bütün beş yıldızlı otellerimiz de salonlar mevcut yerel yönetimlerde katıldı. 220 bin koltuk kapasiteli şehir de biz kongre turizminde istenen seviyede değiliz. Antalya'daki kongre turizmi potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmalıyız. Antalya markası ile tanıtmalıyız. Antalya Kongre Büro sayısının 20'dir, bu üzücü. Gerek yerel yönetimlerin gerek otellerin, büroya üye olarak tek elden bir tanıtımla güçlü olmalıyız" diye konuştu.

Ateş, kongre turizminin uzun vadeli çalışmalar olduğunun altını çizerek, planlı bir çalışma içine girilmeli ve Antalya markası adı altında tanıtım yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.