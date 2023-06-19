KONSEM ile hem eğlenecek hem öğrenecekler

Konyaaltı Belediyesi'nin çocuk ve yetişkinlere yönelik açtığı yaz kurslarına başvurular başladı. 19 branşta gerçekleştirilecek kurslara başvurular 23 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) ve Spor İşleri Müdürlüğü bünyelerinde çocuk ve yetişkinlere yönelik açılan yaz dönemi kurslarına başvurular başladı. Kursiyerler, hobi, sanat, spor, atölye, yabancı dil ve müzik alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitim alacak.

19 branşta kurs

Jimnastik, bale, çocuk yoga, yetişkin yoga, çocuk pilates (esneklik), yetişkin pilates, zumba, resim, el sanatları, seramik, İngilizce, Rusça, Almanca, drama, piyano, gitar, bağlama, halk oyunları ve modern dans branşlarına başvurular 23 Haziran'a kadar yapılabilecek. Kontenjanla sınırlı olan kurslara başvuru internet adresi üzerinden online yapılabilecek.

Yaz boyu sürecek

Yaz boyu sürecek yaz kurslarını çok önemsediklerini, kurslar ile çocukların hem eğlenebileceği hem de yeni yetenekler kazanacaklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yetişkinlerin de kurslar sayesinde yeni hobiler kazanacaklarını kaydetti. Başkan Esen, “Bulunduğumuz coğrafyada ne yazık ki bu tür aktivitelere ulaşmak çok zor. Sunmuş olduğumuz kurslarımız her yaştan binlerce insana ev sahipliği yapacak” dedi.

Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün telefonunu arayabilirler.