KONSEM'de kurs kayıtları başladı

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde yer alan KONSEM'de ikinci dönem için kurs kayıtları başladı.

Konyaaltı Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (KONSEM) 2021-2022 eğitim yılı ikinci dönem kurs kayıtları başladı. 22 farklı branşta 30 kursa online yapılan başvurular, 6 Şubat'ta sona erecek. Uzman eğitmenler tarafından ücretsiz hobi, sanat, spor, dil ve atölye kurslarının verildiği KONSEM'de ikinci dönemde pilates, yoga, fitness, zumba, Türk Halk Oyunları, İngilizce, Rusça, yabancılar için Türkçe, yağlı boya resim, takı yapımı teknikleri, kağıt rölyef, işaret dili, cilt bakım teknikleri gibi 30 farklı kursta eğitim verilecek.

Kontenjanla sınırlı

Kontenjanların sınırlı KONSEM kurslarına başvurmak isteyen vatandaşlar belediyenim internet sitesi üzerinden başvurularını online gerçekleştirebilecek.