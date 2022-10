KONSEM'de yeni dönem kurs kayıtları başladı

Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) güz dönemi kursları başladı.

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) yeni dönem heyecanı yaşanıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde başlayan kurslarda öğrenciler bir yandan kaliteli vakit geçirirken, öte yandan da meslek sahibi olma fırsatı yakalıyor. Konyaaltı Belediyesi bünyesinde yaklaşık 2 bin kursiyerin aktif olarak yer aldığı eğitimler 30 branş ve 138 kursta devam ediyor. Öğrencilerin, yabancı dilden resime, manikürden çocuk tiyatrosuna bir çok alanda eğitim alma fırsatı yakaladığı kurslarda Konyaaltı'nda yaşayan farklı milletlerden yabancılara da Türkçe dersleri veriliyor.

"Mesleki beceri kazanıyorlar"

Kursların Konyaaltı sakinleri tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şu an aktif olarak kurslarda eğitim alan kursiyer sayısının iki katı oranında da başvuru aldıklarını söyledi. Vatandaşların bu kurslara katılarak hem kültürel yönlerini, hem de mesleki becerilerini geliştirdiklerini aktaran Başkan Esen, her kurs dönemi öncesi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar da açtıklarını belirtti. Esen, Konyaaltı'nda yaşayan her vatandaşı önemsediklerini, bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

"Yabancılar Türkçe öğreniyor"

İran vatandaşı olduğunu ve Konyaaltı'nda yaşadığını belirten Gölnaz Mecidi, Türkçe kursunda Türkçe'yi yavaş yavaş öğrendiklerini söyledi. Derslere, günlük yaşamda kullanılan, ‘merhaba, nasılsın, kaç yaşındasın, nerelisin, ne iş yapıyorsun' gibi kalıplardan başladıklarını ifade eden Mecidi, Konyaaltı Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun olduğunu ifade etti. Kuaförlük kursunda eğitim alan Özgül Tekbaş ise, eğitimlere saç örgülerinden başladıklarını belirtti. Konyaaltı Belediyesi'nin kendilerine sunduğu bu fırsatı değerlendirerek kuaförlük konusunda kendisine bir şeyler katmak istediğini ifade eden Tekbaş, özellikle ev hanımlarına böyle bir fırsat verdikleri için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür etti.