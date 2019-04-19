Konservatuvar öğrencileri ödülleri topladı

Rhapsody Uluslararası Piyano Festivali ve Yarışması”ndan ödüllerle döndü.

Adana'da Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın düzenlediği yarışmaya Türkiye, Ukrayna, Almanya, Azerbaycan, KKTC, Gürcistan, Çin, Meksika ve Bolivya'dan 214 genç piyanist'in katıldı. Yarışmada Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri “A” grubunda Nil Göksel birincilik ödülüne, Engin Tuzcuoğlu üçüncülük ödülü, ”B” grubunda Ece Gürkaynak üçüncülük, “D” grubunda Elara Aliyeva ikincilik ödülüne, “C” grubunda Zeynep Lal Kara Mansiyon Ödülüne layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, “Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı hocalarımız Dr. Samir Mirzayev, Öğr. Gör. Gökçe Göktepe, Öğr. Gör. Ekaterina Aktı'yı ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum.” diye konuştu.