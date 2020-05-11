Konservatuvar öğrencisinden annelere balkondan konser

Türk Halk Müziği öğrencisi Özüm Özmen, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde evde kalan annelere ‘Anneler Günü' dolayısıyla balkonundan konser verdi. Türkülere anneler de balkonlarından eşlik etti.

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki Kayaaltı Sitesi'nde oturan müzisyen Özüm Özmen'in evinin balkonundan bağlamasıyla verdiği mini konser beğeni topladı. Özmen, 10'uncu kattaki dairelerinin balkonuna kurduğu ses sistemiyle komşularına bağlama resitali verdi. Anneler Günü dolayısıyla 3 türkü seslendiren Özmen'e balkona çıkan anneler alkışlarla destek verdi. Bazı anneler kucaklarında bebekleriyle Özmen'in türkülerini dinledi. Özüm Özmen'in hareketli ezgileri ile vatandaşlar oynadı.

"Eğlendirebilirsem ne mutlu bana"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi Özüm Özmen, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde evde kalan vatandaşlar için özel günlerde balkondan bağlamasıyla konser verdiğini söyledi. Anneler Günü nedeniyle evde kalan anneleri unutamayacağını dile getiren Özmen, “10'uncu katta balkonumuza ses sistemi kurdum. Bunun sayesinde sesim tüm sitedeki evlere ulaşıyor. Bu zamana kadar hep akşam yaptım ama bugün annelerimiz için gündüz konser vereceğim. Annelerimiz için ‘Anam ağlar başucumda oturur,' 'Neredesin sen', 'Yanıyorum‘ türkülerini seslendireceğim. Az da olsa onları eğlendirebilirsem ne mutlu bana” dedi.

"Tüm annelere gelsin"

Oğlunun ilk kendine ve diğer annelere balkondan türkü seslendirdiğini ifade eden anne Havva Özmen, ”Oğluma teşekkür ediyorum. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Virüs nedeniyle oğlum balkondan konser verdi. Bütün annelere hediyemiz oldu” dedi.

Balkonda oynayan Meltem Kayalıdere, “Özüm bizi şenlendirdi, sevindirdi, mutlu olduk. Balkona çıkıp oynadık. Çok mutlu olduk, farklı bir hediye oldu” diye konuştu.