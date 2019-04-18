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Konservatuvar öğrencisine Paris'te ikincilik ödülü

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencisi Cansu Sara Takmaz, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ‘IV Paris International Music Competition’ yarışmasında ikincilik elde etti.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencisi Cansu Sara Takmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ‘IV Paris International Music Competition' yarışmasında ikincilik elde etti.


Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale, İlk ve Ortaokulu Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Keman Bölümü yarı zamanlı öğrencisi, 10 yaşındaki Cansu Sara Takmaz büyük beğeni toplayan başarılı performansıyla ikincilik ödülüne layık görüldü. Öğr. Gör. Guljahan Babayeva'nın öğrencisi Cansu Sara Takmaz elde ettiği başarı ile Akdeniz Üniversitesi'nin adını uluslararası arena da başarı ile temsil etti.

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