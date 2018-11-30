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Konservatuvardan Muallim İsmail Hakkı Bey gecesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Muallim İsmail Hakkı Bey Eserleri Özel Konseri ile Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM İcra heyeti tarafından AKM Perge salonunda düzenlenen gecede, Fikrimin ince gülü, Gülşende yine ah ü enin eyledi bülbül gibi birçok bilinen Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait eserler seslendirildi.



Başarılı koristler takdim edildi


Programda İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği bölümünden mezun olan ve Türk Sanat Müziği İcra Heyeti sınavında başarılı olup icra heyetine giren koristler de takdim edildi.



Ayakta alkışlandı


Konserde sergilenen performanslar seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. Muhteşem geceye “Fikrimin İnce Gülü” adlı esere, izleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği anlar damga vurdu. İcra heyeti üyeleri ayakta alkışlandı. Programın sonunda İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şube Müdürü Kerem Önal, TSM İcra Heyeti Şefi Aydemir Tuncer'e Çiçek takdim etti.

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