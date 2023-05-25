Kontağı üzerinde unutulan araçlara dadanan çete çökertildi

Antalya'da son 1 ay içerisinde kontak anahtarı üzerinde unutulup çalınan ve ardından düşük fiyata sosyal medyada satıldığı tespit edilen otomobiller, polis tarafından bulundu. Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, toplam piyasa değeri 2 milyon 545 bin değerindeki 10 araç sahiplerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, il genelinde son 1 ay içerisinde meydana gelen oto hırsızları için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı. Ekipler, kontak anahtarı üzerinde bırakılan veya unutulan araçların çalan ve sosyal medya platformlarında ilana koyarak düşük fiyata satılan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

500 güvenlik kamerası incelendi

Konya, Karaman, Burdur ve Denizli illerine ‘Evraksız Araç' adı altında, piyasa değerinden düşük fiyata satış yapan ve haksız kazanç sağlayan kişileri tespit etmek için 500 güvenlik kamerası inceleyen ekipler, yapılan operasyonla 9 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise çalınan araçlara ait malzemeler ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden V.T., B.T. ve M.Y. tutuklandı.

Şahısların çalmış oldukları toplam piyasa değerleri 2 milyon 545 bin TL olan 10 araç ise sahiplerine teslim edildi.