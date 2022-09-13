İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrol noktasında durdurulan araçtan ruhsatsız av tüfeği ve kasatura çıktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan aracın bagajından çıkan 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile kasaturaya el konuldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan aracın bagajından çıkan 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile kasaturaya el konuldu.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bagaj kısmında 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile tüfeklere ait 62 adet dolu kartuş ve kasatura ele geçirildi.


Olayla ilgili araç sürücüsü İ.K. ve yolcu olarak bulunan F.K.'ya adli işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.