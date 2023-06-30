Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Osman Tevfik A. (29) idaresindeki 07 AN 3047 plakalı minibüs, Bademli Mahallesi Şakiroğlu mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Rabia B. (22), Ümmühan B. (14), Pervin Ş. (28), Onur Ş. (31), Atakan Ömür Ş. (3) ve Nurcan Ece D. (4) yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine jandarma ve ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.