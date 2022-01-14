Kontrolden çıkan otobüs tahliye su kanalında askıda kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, refüjdeki palmiyeyi ağacını devirdikten sonra tahliye su kanalında askıda kaldı. Yolcunun olmadığı otobüs kazasında sürücünün burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat çevre yolunda meydana geldi. 07 AST plakalı otobüsüyle Alanya'ya seyir halinde bulunan Mehmet Yaşar, çevre yolu köprüsüne yaklaştığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağmursuyu tahliye kanalını aşan otobüs refüjdeki palmiye ağacını devirdikten sonra kanalın ortasında askıda kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsün palmiyeye çarptığı bölümde büyük hasar meydana geldi. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.