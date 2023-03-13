Kontrolden çıkan otomobil 10 metreden aşağıya uçtu: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak 10 metreden aşağıya uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak 10 metreden aşağıya uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Sarılar 3106 sokaktan Muhittin Ersoy Bulvarı'na çıkmakta olan Erkan Özbek'in kullandığı 42 YS 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten takla atarak aşağıya yuvarlandı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fikriye Özbek hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı büyük şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.