Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı iddia edilen otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Kazakistan uyruklu Ismanova Mukhtaram'in kullandığı 07 AIS 569 plakalı otomobil, tomruk yüklü kamyonu solladığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Hüseyin İnce'nin kullandığı 07 S 2682 plakalı beton mikserinin ön tamponuna çarptı. Otomobil daha sonra savrularak refüjde bulunan çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından çıkarılan araç sürücüsü ve yanında bulunan 2 kadına sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Şahıslar uçağa yetişeceklerini belirterek daha sonra olay yerinden ayrıldı.