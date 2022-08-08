Kontrolden çıkan otomobil bisiklete çarptı: 2 ağır yaralı

Antalya'da direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü önünde ilerleyen bisiklete arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bisiklet sürücüsü ve yolcusu kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı lunapark yakınında meydana geldi. Konyaaltı'na doğru 07 PP 844 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan F.B. henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç önünde ilerleyen bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklette bulunan 2 kişi yol kenarına savruldu. Bisikleti aracın önünde 150 metre sürüklendi

Kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Otomobili kullanan F.B., bisiklet sürücüsü Oğuz Enver Yiğit ve yolcu Gökçe Akduyu yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.