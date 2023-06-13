Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak ormanlık alana uçup takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak ormanlık alana uçup takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Titreyengöl istikametine seyir halindeki İbrahim Odalı'nın kullandığı 16 AYS 570 plakalı otomobil, Titreyengöl Jandarma kavşağına yaklaştığı sırada, kontrolden çıkaran ormanlık alana uçtu.
2 çam ağacını devirdikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü İbrahim Odalı ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Doğan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.