Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp yön tabelasına çarparak durabildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüje çıkan otomobil yön tabelasına karşı çaparak karşı şeride geçmeden durabildi. Araç sürücüsü, bir başka aracın kendi aracını sıkıştırması sonucu kaza yaptığını, tabela sayesinde ölümden döndüğünü söyledi.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki İlker Şimşek'in kullandığı 07 EUB 09 plakalı otomobil, Sanayi köprülü kavşağını geçtikten sonra yoldan kaldırıma çarparak refüje çıktı. Otomobil refüjde bulunan yön tabelasına çarparak durabildi.

Kavşağı geçtiği sırada kendisini beyaz bir aracın sıkıştırdığını belirten sürücü İlker Şimşek, bu araca çarpmamak için direksiyonu kırdığında kaldırıma çarparak refüje çıktığını, tabelaya çarparak hızla karşı şeride geçmekten son anda kurtulduğunu söyledi.