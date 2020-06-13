İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi:1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ahmediye Mahallesi'nde Ali Mücahit Kocaman'ın kullandığı 07 YSA 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine sevk etti. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.