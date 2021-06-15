İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 2 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak tarlaya uçtu.

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, Serik-Belek turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Y. kontrolündeki 07 YBH 81 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil önce takla attı sonra tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Birsen N.Y.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.