Kontrolden çıkan servis aracı devrildi

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan midibüs yoldan çıkıp devrildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Serik- Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Mevlüt Y.'nin kullandığı 07 ATB 996 plakalı servis aracı seyir halindeyken önünde ilerleyen tıra çarpmamak için direksiyon karınca orta refüjde bulunan tel çitlere çarparak devrildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Midibüste yolcu bulunmazken sürücü de kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Olay sonrası uzun süre trafiğe kapatılan karayolu, vinç yardımıyla minibüsün kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Polis kaza sonrası inceleme başlattı.