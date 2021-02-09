Kontrollü patlamada dev kayaların kapattığı yol 3 gün sonra açılacak

Geçtiğimiz haftalarda meydan gelen heyelan sebebiyle Antalya Mersin D-400 karayolunda göçük meydana geldi. Dün itibari ile başlayan çalışmada, Trabzon'dan gelen ROCK isimli delgi makinesi kaya üzerinde yaklaşık 20 adet delik açtı. Delikler açılmasının ardından patlayıcılar yerleştirildi. Güvenlik güçleri ve karayolları ekipleri tarafından çevre güvenliği alındı. Saat 15.00'da Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü koordinesine özel bir şirket tarafından patlatma çalışması yapıldı. Patlatma sonrasında yola düşen dev kayalar yolu tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Denizli'den Anamur'a sera demiri götürdüğünü belirten tır şoförü, “Ben tır şoförüyüm. Şu anda Anamur'a gidecektim. Maalesef ki yolun kapalı olmasından dolayı herhalde 2-3 gün burada kalacağız gibi geliyor bana. Denizli'den geliyorum. Aracımda 27 ton sera demiri var Anamur'a götürüyorum. Yol açılırsa gideriz inşallah” dedi.

Çalışmalar sonucunda meydana gelebilecek tehlikeler ve insan güvenliği açısından Antalya Mersin D-400 karayolu tahmini 3 gün kapalı olması bekleniyor.