Kontrolsüz kavşakta kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Gazipaşa'da otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 13.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uğur Mumcu Sokak'tan Ilıca Caddesi istikametine seyir halinde olan Cennet Y. idaresindeki 07 ADS 655 plakalı otomobille, Selinus Sahili'nden şehir merkezine doğru seyir halinde olan Serkan Ç. idaresindeki 33 AES 965 plakalı motosiklet kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada sert zemine düşerek kafasına darbe alan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Serkan Ç., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.