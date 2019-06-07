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Kontrolsüz kavşakta trafik kazası: 5 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Manavgat-Sarılar Mahallesi Club Alibey Lojmanı önündeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.'nin kullandığı 20 ED 707 plakalı otomobil ile A.S.'nın kullandığı 07 YKB 70 plakalı otomobil Club Alibey Lojmanı önünde bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı.


Kazada, otomobil sürücüleri A.S., E.T. ve otomobillerde yolcu olarak bulunan A.O.A., B.E.T. ve E.M.T. yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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