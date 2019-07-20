Konuksever'de Yaşlı Evi inşaatı başladı

Muratpaşa Belediyesi, 5'inci Yaşlı Evi'nin inşaatına Konuksever Mahallesi'nde başladı. Yeşil çatı gölgelik, doğal taş kaplama gibi mimari özelliklere sahip olacak Yaşlı Evi'nin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Muratpaşa, 495 bin 688 kişilik nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık ikinci ilçesi. Ancak, ilçe Antalya'da 60 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerinin yaşamak için tercih ettiği noktaların başında geliyor. 2 milyon 426 bin 356'lık kent nüfusunun 302 bin 480'le yüzde 12.4'ünü 60 yaş ve üstü nüfus grubu oluştururken Muratpaşa için bu oran 68 bin 951'le yüzde 13.9'a yükseliyor. Kent merkezinde en fazla 60 yaş ve üzeri nüfus yoğunluğuna sahip Muratpaşa'da belediye kıdemli kent sakinlerine yönelik hizmet veren Yaşlı Evleri çalışması 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Parkta, ilk Yaşlı Evini açmasıyla başladı. Onu sırasıyla Fener ve Soğuksu mahalleleri Yaşlı Evleri izledi ve son olarak Kızılsaray Mahallesi'nde eski bir Antalya evi restore edilerek Yaşlı Evleri'nin sayısı 4'e çıkarıldı.

Muratpaşa Belediyesi şimdi de mimari plan ve proje çalışmaları tamamlanan Konuksever Mahallesi Yaşlı Evi'nin inşaatına başladı. Yeşil çatı gölgelik, doğal taş kaplama gibi mimari özelliklere sahip olacak Yaşlı Evi'nin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yaşlı Evlerinin insanları mutlu eden, insanlara dokunan bir sosyal çalışma olduğunu söyledi. Sosyal hizmet uzmanları ve gerontologların görev aldığı Yaşlı Evlerinin üyelik sistemiyle çalıştığını ve birbirinden farklı alanlarda kıdemli kent sakinlerine hizmet verdiğini belirten Başkan Uysal, “Konuksever Mahallemizde Yaşlı Evi'nin en kısa sürede tamamlayıp ihtiyaç hissedilen başka bir mahallemizde çalışmaya başlayacağız. Hedefimiz bu dönem içinde Yaşlı Evleri'nin sayısını 10'a çıkarmak” diye konuştu.