Konya ovasında 5 bin 600 domates fidesi toprakla buluşturuldu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu önderliğinde ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen koordinasyonunda yürütülen ‘Gelin Kardeş Olalım Projesi' kapsamında, Konya'nın Tuzlukçu ilçesine Muratpaşa İlçe Müdürlüğü'nce temin edilen 5 bin 600 domates fidesi dikildi.

Muratpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Özmen ile beraberindeki teknik personel önce Tuzlukçu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şener, sonrasında Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı makamlarında ziyaret etti. Ardından Tuzlukçu'da proje kapsamında çiftçilere ait seraları, tarım arazilerini ve hayvancılık tesislerine çalışma ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Tuzlukçu Kaymakamlığı ve Tuzlukçu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yapılan örnek seralarda kardeş Muratpaşa İlçe Müdürlüğü'nce temin edilen 5 bin 600 domates fidesinin dikimi gerçekleştirildi.