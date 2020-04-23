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Konyaaltı 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı

Konyaaltı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sokağa taşıdı.

Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası 23 Nisan 100. Yıl Tırı üzerinde cadde cadde, sokak sokak gezerek, balkon ve pencerelerden çocukları selamladı.


Konyaaltı Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir kutlama programı hazırladı. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan çocukların bayramını, onlara giderek kutladı. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Dj Mehmet Çınar'ın performansı ile ilçenin tüm mahalle ve sokaklarını turlayan 23 Nisan 100. Yıl Tırı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Belediye Orkestrası ve Dj Mehmet Çınar, balkon ve pencerelerdeki çocuklarla şarkılar söyleyip, bayram coşkusunu evlere taşıdı.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in bayram mesajı da, araçların geçişi sırasında seslendirilerek, çocuklara ulaştırıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, "Yetişkinler olarak bu bayramı buruk geçiriyor olabiliriz ama bunu çocuklarımızın yaşamasına izin vermemek için tüm coşkumuzla mahallelerimizi sokak sokak geziyoruz. Oda Orkestramız eşliğinde balkondaki çocuklarımıza 23 Nisan'ın heyecanını yaşattık. Çocuklarımızı balkonda görmek bizi duygulandırdı ama bir o kadar da mutlu olduk. Çünkü geleceğimizin teminatı çocuklarımızın coşkusunu ve heyecanını yüreğimizde hissettik" dedi.

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