Konyaaltı Avrupa'da çeyrek finalde

Konyaaltı Belediye SK, ilk maçta berabere kaldığı Benfica'yı deplasmanda mağlup ederek EHF Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Konyaaltı'nın Mavi Kelebekleri Avrupa yürüyüşünü sürdürüyor. Antalya'yı Avrupa'da temsil eden tek takım olma özelliği taşıyan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, ilk maçta evinde berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı deplasmanda 32-33 skorla mağlup ederek EHF Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu. İlk yarısını 18-16 skorla geride kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında bir ara 4 sayı farkla geriye düşen Mavi Kelebekler, büyük bir mücadele örneği göstererek skoru dengelemesini bildi.

“Kupayı alacağımıza inanıyorum”

Maçın son bölümlerinde öne geçen Konyaaltı, rakibinin tekrar skoru dengelemesine izin vermedi ve karşılaşmadan tek sayı farkla galip ayrılarak son 8 takım arasına adını yazdıran taraf oldu. Turnuvanın en güçlü takımlarından bir tanesini eleyerek çeyrek finale kaldıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘'Her iki maçta da çok iyi mücadele ederek çeyrek finale adını yazdıran takımımızı kutluyorum. Mavi Kelebekler'imizin bu kupayı Antalya'ya getireceklerine inanıyorum'' şeklinde konuştu.