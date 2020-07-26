Konyaaltı Belediye Tiyatrosu, “Kuvayi Milliye Destanı” ile perdesini açacak

Konyaaltı Belediye Tiyatrosu, 28 Temmuz Salı günü Nazım Hikmet'in “Kuvayi Milliye Destanı” adlı eseri ile perdesini açıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in kültür-sanat projeleri arasında yer alan Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu projesi hayata geçiyor. 2019 yılı sonunda seçmeleri yapılan Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu, usta tiyatrocu Haluk Cömert'in Genel Sanat Yönetmenliğinde ilk oyunları ile Antalyalı izleyicisiyle buluşacak. İlk oyunun 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye konması planlanırken, dünya genelinde yayılan pandemi nedeniyle ertelenmişti.

Haziran ayı itibariyle yeni normal hayatın başlamasıyla birlikte Konyaaltı Belediye Tiyatrosu, gerekli tedbirleri alarak hazırlarına yeniden başladı. Kısa süre içinde tamamlanan oyunun prova çalışmalarından sonra Konyaaltı Belediye Tiyatrosu ilk oyunlarını sahneye taşımanın heyecanını yaşıyor. İlk oyun da Nazım Hikmet'in “Kuvayi Milliye Destanı” adlı eseri sahneye taşınacak. Oyun, 28 Temmuz Salı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı Amfi Tiyatrosu'nda saat 21.00'de Antalyalı izleyiciyle buluşacak. Sosyal mesafe kuralları ve hijyen tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilecek oyunu izlemek isteyen vatandaşlar https://www.konyaalti.bel.tr/tiyatro-rezervasyon adresinden rezervasyon yaptırabilecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk oyunu büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi. Başkan Semih Esen, “Konyaaltı Belediye Tiyatromuz, Mart ayında izleyiciyle buluşacaktı. Ancak, pandemi nedeniyle bu mümkün olmadı. Yeni normal hayat ile birlikte bizlerde gerekli tedbirleri alarak yeniden kültür sanat etkinliklerimizi faaliyete geçirdik. Tiyatromuz Nazım Hikmet'in “Kuvayi Milliye Destanı” adlı eseri ile ilk oyunlarını gerçekleştirecek. Antalyalı tiyatro severlerimizin artık yeni bir tiyatrosu var. Herkese hayırlı olsun” diye konuştu.