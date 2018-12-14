Konyaaltı Belediyesi 350 çalışanı için asgari ücreti 2 bin 200 TL olarak açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine ait belediyeler için açıkladığı asgari ücret uygulamasına Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi de katılım sağladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek belediyede asgari ücretle çalışan 350 işçinin 1 Ocak'tan itibaren net 2 bin 200 lira ücret alacağını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Ocak 2019'dan itibaren "CHP'li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak" sözlerinin ardından belediyelerin karara katılımları sürüyor. Son olarak Antalya'nın CHP'li Konyaaltı Belediyesi de, asgari ücret konusunda ilk adımı attı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bünyesindeki 748 personelden asgari ücretle çalışan 350 işçinin 1 Ocak tarihinden itibaren 2 bin 200 lira net ücret alacağını bildirdi.

350 işçiyi kapsıyor

2016 yılında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret için bin 500 lira rakamını önerdiğini ve belediye olarak bu rakamın üzerinde artış yaptıklarını hatırlatan Başkan Böcek, son olarak yine Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 2 bin 200 lira açıklamasına uyma kararı aldıklarını açıkladı. Belediyede 748 işçinin çalıştığını ve bunlardan 350 personelin en düşük bin 800 lira ücret aldığını kaydeden Böcek, "350 personelimiz 1 Ocak itibariyle Konyaaltı Belediyesinden 2 bin 200 lira maaş alacak" dedi.

"2 bin 200 üzerinde olur diye umut ediyoruz"

Böcek, hükümetin 2019 yılı asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin ise, "İnşallah hükümet de ekonomik sıkıntılardan dolayı sıkıntı çeken vatandaşlarımızın daha sıkıntısız bir yaşam yaşayabilmeleri için asgari ücreti 2 bin 200 üzerinde bir rakam yaparlar diye umut ediyoruz" diye konuştu.