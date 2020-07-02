Konyaaltı Belediyesi 6 ayda 110 bin bitki üretti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çakırlar Mahallesi'nde 160 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Konyaaltı Belediyesi Fidan Üretim Tesisi'nde yılın ilk altı ayında 110 bin bitki üretimi yaptıklarını söyledi. Esen, “Kendi yapabileceğimiz işi hiçbir şekilde dışarıya yaptırmayacağız, kendi üretebileceğimiz hiçbir şeyi dışarıdan almayacağız” dedi.

Semih Esen mevsimlik çiçek, ağaç ve ağaç üretimi yanı sıra demir ve ahşap işleri atölyelerinin de yer aldığı belediyeye ait fidan üretim tesisinde çalışmaları inceledi. İşçilerle sohbet eden Esen, yılın ilk altı ayında 110 bin bitki üretimi yaptıklarını söyledi. Semih Esen, 2020 için hedeflerinin toplamda 250 bin bitki üretimi olduğunu söyledi. Kendi üretimleri olan bu bitkileri park-bahçeler; meydan ve refüjlerde peyzaj düzenlemesi için kullandıklarını dile getiren Başkan Esen, yine buralarda kullanılmak üzere ağaç, ağaç, yer örtüsü, çalı ve çalı grubu gibi bitki üretimi de yaptıklarını bildirdi.

"Konyaaltı'mız için üretiyoruz"

Esen, “Park Bahçeler Müdürlüğü'müz bünyesinde yer alan fidanlığımızı bundan yaklaşık üç ay önce ziyaret etmiştim. O günden bu güne ağaç ve diğer bitki türlerinde gözle görülür büyüme gerçekleşmiş. Çim dahil mevsimlik çiçekler, peyzaj için gerekli bitkilerin tamamını kendimiz üretiyoruz. Ben bu anlamda Park Bahçeler Müdürlüğümüz ile gurur duyuyorum. Tesisimizde çok güzel ağaçlar, bitkiler, çiçekler yetiştiriliyor” dedi.

"Halkımızın her kuruşunu değerlendiriyoruz"

Esen, sahada uygulayacakları projelerde hangi bitkiyi nerede değerlendireceklerini sorumlular ile konuştuklarını belirterek, “Konyaaltı kendi imkanlarıyla güzelleşiyor. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren hep şunu söyledik, kendi yapabileceğimiz işi hiçbir şekilde dışarıya yaptırmayacağız, kendi üretebileceğimiz hiçbir şeyi dışarıdan almayacağız. Bunun somutlaşmış çok güzel bir örneği burası. Burası, Konyaaltı halkı adına her kuruşlarının değerlendirildiği bir işletme durumunda. Ben burada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Seralardaki çalışmaları titizlikle inceleyen Başkan Semih Esen, demir ve ahşap işleri atölyelerini de ziyaret etti. Ahşap işleri atölyesinde iş makinesi de deneyen Esen, işçilerle sohbet edip, başarılar diledi.