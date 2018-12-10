Konyaaltı Belediyesi atıklardan elde ettiği yakıtı vatandaşa dağıtıyor

Konyaaltı Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün park-bahçe ve sera atıklarından elde ettiği briket yakıtı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün başlattığı proje ile bölgede park-bahçe ve sera atıklarından elde edilen briket yakıt, İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Bitki atıklarının öğütülüp sıkıştırılması prensibiyle çalışan makine ile saate 120 kilogram, günde ise ortalama bir ton briket yakıt üretimi yapabildiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seralarda ve evlerde yakacak olarak kullanılan yakıtın tamamen doğal, çevre dostu olduğuna dikkat çekti. Bu projeyle kömür yada benzeri yakıtların neden olduğu hava kirliliğinin de önüne geçmiş olacaklarını ifade eden Muhittin Böcek, seraların dışında ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttıkları briket yakıt ile kış ayında ısınma giderlerini de büyük ölçüde düşürmeyi amaçladıklarını söyledi.