Konyaaltı Belediyesi, Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne ev sahipliği yapacak

Konyaaltı Belediyesi, Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne ev sahipliği yapacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'ın katılımı ile düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri için protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Konyaaltı Belediyesi, Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne ev sahipliği yapacak. 8-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek finaller için değerlendirme yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “İmzaladığımız protokol ile Avrupa'nın hentbolda önde gelen takımları, bizim ev sahipliğini yapacağımız finallerde Konyaaltı Sahili'nde mücadele edecek. 12 kadın 12 erkek takımı finallere katılacak. Ayrıca yaklaşık 350 sporcu bu mücadelede yer alacak. Böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizi temsil etmek içinse Kadın Hentbol Takımımız turnuvaya katılacak. Bunun da ayrıca gururunu yaşıyoruz. Kentimizin tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlayacak bu organizasyonun Antalya'mıza ve Konyaaltı'mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Mavi kelebeklere övgü

Konyaaltı Belediyesi ile imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Konyaaltı Belediyesi'nin Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inandığını kaydetti. Organizasyonun önemine değinen Kılıç, Antalya'nın Avrupa Kupası'ndaki tek temsilcisi Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımının düzenlenecek turnuvada yer alacağını belirtti. Mavi Kelebekler'in hem Antalya'yı hem de Türkiye'yi temsil edeceğini söyleyen Kılıç, “Mavi kelebekler Avrupa'da çok iyi sonuçlar alıyor. Bizi en iyi şekilde temsil ediyor. Onlara güveniyoruz. İmzaladığımız protokolün, Konyaaltı Belediyesi'ne hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.