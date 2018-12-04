Konyaaltı Belediyesi “Çocuk İstismarına” dikkat çekti

Konyaaltı Belediyesi Kadın Sanat Eğitim Lokali'nde düzenlenen “Çocuk İstismarında Farkındalık ve Önleyici Tedbirler” paneline Konyaaltı Belediyesi Başkan Vekili Cansel Tuncer ve çok sayıda izleyici katıldı. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Efe'nin moderatörlük yaptığı panelde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sevtap Velipaşaoğlu ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Vildan Apaydın Cırık katılımcıları bilgilendirdi.

Çocuk istismarımın tanımını ve risk faktörlerine anlatan Prof. Dr. Sevtap Velipaşaoğlu, “Öncelikle çocuk istismarının önlenmesine yönelik uygun politikalar üretilmelidir. Çocuk istismarında herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Savunuculuk yapmalıyız, farkındalık yaratmalıyız. Aile ve çocuğun her zaman yanında olmalıyız. Susmamalı ve kabullenmemeliyiz. O çocuk bugün büyüyor. Yarın çok geç olabilir, bugün bir şey yapmalıyız” dedi.

Araştırma Görevlisi Vildan Apaydın Cırık ise Türkiye'de her dört dakika da bir çocuğun cinsel istismara uğrama riski ile karşı karşıya geldiğine dikkat çekerek, "Çocuğa küçük yaşta ailede kim bakıyorsa; anne, baba veya bakıcı, onun eğitilmesi gerekiyor. Küçük yaşta eğitim çok önemlidir. Çocuklar riski farketmezler, bunların çocukların anlamayabileceği bir dilde olumlu ve olumsuz yanlarının anlatılması gerekiyor.”

Konyaaltı Belediyesi Başkan Vekili Cansel Tuncer de panelde çok önemli bir toplumsal soruna ışık tutulduğunu, çocuk istismarı ile mücadele konusunda ortak hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.