Konyaaltı Belediyesi Çocuk Yaz Kurs kayıtları başladı

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde açılan Konyaaltı Çocuk Yaz Kursları, her yıl olduğu gibi yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapacak. Uzman eğitmenler eşliğinde tenis, bale, seramik, keman, Rusça, İngilizce, gitar, zumba, resim, taekwondo, jimnastik, mangala, futbol, basketbol, okçuluk, masa tenisi, halk oyunları, piyano, drama, modern dans, satranç, yogo, bilgisayar ve gitar branşlarında kurslar düzenlenecek. 7-14 yaş grubundaki çocuklara ücretsiz gerçekleştirilecek kurslar, 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Çocuk Yaz Kurs kayıtları 17-28 Haziran tarihleri arasında www.konyaalti.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Kurslar, KONSEM Liman ve Gürsu Şubeleri, Konyaaltı Belediyesi Spor Kompleksi, Atatürk Stadyumu, Konyaaltı Belediyesi Tenis Kortları ve Sporland tesislerinde gerçekleştirilecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çocukların dolu dolu bir tatil geçirebilmesi amacıyla yaz kurslarına çok önem verdiklerini belirterek, “Çocuklarımız bu kurslar ile hem eğlenecek hem de sosyal yönlerini geliştirme fırsatı bulacak. Tatil süresince çocuklarımız böylelikle eve kapanmamış olacak. Bu yıl kurs sayılarımızı arttırdık. 24 branşta 108 kurs açıyoruz. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.