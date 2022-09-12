Konyaaltı Belediyesi dördüncü kreşi Hurma'da açtı

Kreş açılış töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilerleyen zamanda Konyaaltı'nda yapacakları kreşler ile öğrenci kapasitelerini 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, Uncalı, Gürsu ve Toros mahallelerinde yer alan kreş ve gündüz bakımevi projelerinden sonra dördüncü kreşini Hurma Mahallesi'nde tamamlayarak hizmete açtı. Hurma Mahallesi 277 sokak üzerinde bin 200 metrekare alana sahip olan Hurma Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi, 3-6 yaş grubu öğrenciler için eğitim hizmeti vermeye başladı. 6 adet sınıf, etkinlik sınıfı, yemekhane, idari ofis, rehberlik ofisi, öğretmenler odası ve 4 adet deponun yer aldığı kreşin açılışı, veli ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. Açılış konuşmasında okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çocukların özgür, özgüvenli ve bilimsel eğitimler ışığında yetişmeleri gerektiğini söyledi. Bu yüzden okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu söyleyen Esen, okul öncesi eğitim ile çocukları, hayata daha sağlam temellerle hazırladıklarını ifade etti. Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim kalitesine önem verdiklerini belirten Esen, “Ben ve tüm çalışma arkadaşlarım, en kıymetli varlığınız olan çocuklarınızın bize emanet olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Burada çocuklarınız güvende olacak. Çağdaş eğitimin gerektirdiği tüm müfredatları öğrenecekler. Yeteneklerini geliştirebilecekleri atölye çalışmaları yapabilecekler. Bu imkânları sağlayıp kaliteli bir eğitimi vermek için çok büyük bir gayret içinde olacağız. Bundan emin olun'' dedi.

“Kreş ücretlerine zam yapmıyoruz”

Göreve geldiğinde Konyaaltı'nda 2 olan kreş sayısını 4'e çıkardıklarını belirten Esen, her geçen yıl hizmet çıtasını daha da yukarı çektiklerini söyledi. Yaptıkları kreşler ile öğrenci kapasitelerini 200'den 500'e çıkardıklarını belirten Esen, yerel yönetimler olarak ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi için hizmet veremediklerini belirtti.

Esen mikrofonu çocuklara bıraktı

Okul öncesi eğitim konusunda vatandaşların mağduriyetini gidermeyi kendilerine görev edindiklerini vurgulayan Başkan Esen, “Bir yandan kreşlerimizin sayısını artırırken, diğer yandan da içerisinde verilen eğitimin niteliğini olabilecek en iyi noktaya getirmek istiyoruz. Konyaaltı'nda, mümkün olan en fazla sayıda çocuğumuzun belediyemiz kreşlerinde çağdaş ve bilimsel eğitim ile buluşturmak istiyoruz. 6 bin öğrencinin en az 2 bin tanesinin kreşlerimizde okul öncesi eğitim görmesini sağlamak istiyoruz'' dedi. Açılış konuşması sırasında mikrofonu isteyen çocukları kırmayan Başkan Esen, mikrofonu çocuklara uzattı. Esen, çocukların açılışa katılanlara ‘hepinizi çok seviyorum' demelerini istedi. Çocukların, Başkan Esen'i kırmayarak sırayla 'hepinizi çok seviyorum' diye seslenmesi renkli görüntülere sahne oldu.

“Çocuklarınız bize emanet”

Ailelere yönelik konuşmasına devam eden Başkan Esen, belediye kreşlerinde eğitim gören çocuklara gözü gibi baktıklarını ifade etti. Mikrofonu alan çocukların çok güzel sözler sarf ettiğini berten Esen, sözlerine söyle devam etti: “Çocuklarımız çok güzel konuştular. Onlardan sonra bizim konuşmamız çok güzel gelmiyor, çok hoş olmuyor. Onlar geleceğimiz. Çocuklarınızın hepinizin gözünüzün nuru, en kıymetli varlıklarınız olduğunu biliyoruz. Bize emanet olduklarını biliyoruz. Benden başlayarak, öğretmenlerimiz ve buradaki yardımcı personele kadar hepsi, sizin kadar olmasa da ellerinden gelen en üst dikkati göstererek emanetlerinize sahip çıkacağız. Onlara hak ettikleri güzel eğitimi burada vereceğiz. Çocuklarınız bize emanettir. Allah hepsini güzel insanlarla karşılaştırsın. İyi koşullarda yetişmelerini nasip etsin. İyi insanlarla beraber mutlu bir gelecekte beraber yaşamayı nasip etsin. Hepsi uzun ömürlü olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”

Konuşmasının ardından Başkan Esen çocuklar ile birlikte yeni kreşin kurdelesini kesti.