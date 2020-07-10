Konyaaltı Belediyesi, etkinliklerde havai fişek kullanmayacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamalar sonrası 7 vatandaşın hayatını kaybetmesi, birkaç gün sonra da aynı fabrikanın havai fişeklerinin imhası esnasında 3 askerin şehit olmasının ardından havai fişeklerin Türkiye'nin gündemine geldiğini kaydetti. Yaşanan acı olaylardan sonra Konyaaltı Belediyesi olarak yeni bir karara vardıklarını belirten Esen, “Bugünden itibaren hiçbir etkinliğimizde ve gösterimizde havai fişek kullanmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Havada renkli gösterilere neden olan havai fişekleri maalesef artık bize hayatını kaybedenleri hatırlatacak” dedi.

Kutlamalarda kullanılmayacak

Bilim insanlarının havai fişeklerin kuşlara zarar verdiği yönünde de açıklamaları olduğunu belirten Esen, bu gösterilerin kuşların göç yollarını değiştirmesine neden olduğu yönünde bilgiler paylaşıldığına dikkat çekti. Havai fişeklerin havada bıraktığı kimyasal maddelerin doğada olumsuz etkileri olabileceğine yönelik açıklamalar olduğunu dile getiren Esen, “Bugüne kadarki etkinliklerimizde havai fişek kullanmamaya azami özen gösteriyorduk. Artık hiçbir kutlamamızda bu gösteriye yer vermeyeceğiz. Özel gün kutlamalarımızı tüm çoşku ve görkemiyle doğaya, canlılara saygı ile devam edeceğini Konyaaltılıların bilmesini isterim” diye konuştu.