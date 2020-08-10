Konyaaltı Belediyesi, EXPO'daki 188 metrekarelik alanı üniversiteli gençlere tahsis etti

Konyaaltı Belediyesi, EXPO Park içindeki 188 metrekarelik bir mekanı, üniversitede eğitim gören öğrencilerin yararına kullanması amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Antalya Şubesi'ne protokolle tahsis etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, meclis kararı ile EXPO Park içerisindeki bir bölümü, Kardelen Projesi'ne destek olması amacıyla ÇYDD Antalya Şubesi'ne tahsis etti. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, tahsis edilen alanda gerekli çalışmayı yaparak, dernek yönetimine teslim etti. Ancak pandemi nedeniyle tahsisle ilgili protokolün imza süreci uzadı. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ile ÇYDD Antalya Şube Başkanı Ayşe Neyişçi arasında EXPO Park içindeki 188 metrekare alanın 5 yıllık kullanımına ilişkin protokol imzaları atıldı.

Kardelenler için kullanılacak

Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, bu alanın kardelenler için kullanılacağını söyledi. ÇYDD Antalya Şube Başkanı Ayşe Neyişçi ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkürlerini ileterek, eğitimi ve öğrencilere çok yararlı olacak bir tahsise imza attığını kaydetti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eğitim alanında yapılan her türlü çalışmaya destek verdiklerini söyledi. ÇYDD'nin Türkiye genelinde özellikle kız çocuklarına faydalı projeler ürettiğini belirten Esen, “EXPO Park içerisindeki alanımız, çok güzel bir amaç için kullanılacak. Alanın Akdeniz Üniversitesi'ne yakın olması öğrenciler için çok avantajlı oldu. Öğrencilerimiz burada ders çalışma imkanı bulacak. Alanında uzman kişiler ile öğrenciler burada eğitim faaliyetlerinde bulanabilecek. Öğrencilerimiz adına hayırlı olsun” dedi.