Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokaline yoğun ilgi

Konyaaltı Belediyesi'nin Pınarbaşı Mahallesi'nde hizmete açtığı Gençlik Lokali, öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor.

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve yaklaşık 75 bin öğrencinin eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yönelik projeleriyle hizmet üretiyor. Akdeniz Üniversitesi'nin güney sınır komşusu olan ve Pınarbaşı Mahallesi'nde 730 ve 732 Sokak kesişiminde yer alan Gençlik Lokali, öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor. Bin 35 metrekare alan üzerinde inşa edilen proje ile 200 kişilik kafeterya ve 100 kişilik bahçe oturma alanıyla toplum 300 kişi kapasiteli öğrenci lokali, 390 metrekare kapalı ve 365 metrekare yeşil alana sahip. Gençlik Lokali'nde öğrenciler ders çalışma imkanı buluyor. Gençlik Lokali'nde ders çalışan öğrencilere ücretsiz çay ikram ediliyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gençlik Lokali ile öğrenciler güzel imkanlar içerisinde ders çalışma imkanı bulduklarını söyledi. Başkan Esen, “Üniversite de okuyan ve sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz Gençlik Lokalimizden faydalanma imkanı buluyor. Öğrencilerimizden çok güzel olumlu dönüş alıyoruz. Öğrencilerimize böyle güzel imkanlar sunacağız” dedi.

Okul öncesi öğretmenliği son sınıf öğrencisi Gülistan Perver, Kamu Personeli Seçme Sınavlarına hazırlandığını söyleyerek, “Çok faydalı bir lokal. Vaktimin çoğunu burada ders çalışarak geçiriyorum. Sessiz olması ve imkanları ile biz öğrencilere çok faydalı. Konyaaltı Belediyemize teşekkür ederim” diye konuştu.

"Şehrin merkezinde"

Üniversite sınavlarına hazırlanan Mert Akıncı ise, “Günde yaklaşık 10 saat ders çalışıyorum. Evde ders çalışmak bazen zor oluyor. Burada arkadaşlarımız ile güzel bir ortamda ders çalışabiliyoruz. Ders çalışabilmek için kütüphane sayısı az, burası imkanlarıyla bize güzel bir olanak sağlıyor” dedi.

Okul çıkışlarında sürekli Gençlik Lokali'ne geldiğini söyleyen Cem Alphan, “Burada çalışmak daha faydalı oluyor. Hem sakin hem de arkadaşlarımızla birlikte ders çalışabiliyoruz. Ben Yüzüncü Yıl tarafından oturuyorum, ders çalışmak için buraya geliyorum. Buradaki ses ortamı ve imkanları açışından çok güzel oluyor” diye belirtti.

Ders çalışmak için sık sık buraya geldiğini dile getiren Atalay Özver ise, “24 yaşındayım, üniversite hazırlanıyorum. Gayet güzel bir hizmet memnunuz. Şehrin merkezinde ulaşımı kolay ve güzel bir ders çalışma imkanı sunuyor" ifadelerinde bulundu.