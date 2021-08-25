Konyaaltı Belediyesi kız öğrenci yurdu kayıtları başladı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, yeni dönemde 22 odası ve 87 öğrenci kapasitesiyle yükseköğrenim öğrencilerinin hizmetine açılıyor. Pandemi döneminde üniversitelerin yüz yüze eğitime ara vermeleri nedeniyle bir süredir kapalı olan yurt, yüz yüze eğitimlerin başlayacağı yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirildi. Güvenlik sistemi, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, internet, klimalı odaları, çamaşırhane, etüt odası, kütüphane, mescit ve 7/24 sıcak su imkanlarıyla 5 yıldızlı otel konforunu aratmayan Kız Öğrenci Yurdu'ndan Akdeniz Üniversitesi'ne servis imkanı da bulunuyor.

"Yeni yurt"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Zübeyde Hanım Kız Yurdu'nun yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdiklerini söyledi. Üniversitelere yerleşen öğrencilerin barınmaya sorunlarının ciddi bir problem olduğunu belirten Esen, bu sorunu aşmak için çabaladıklarını kaydetti. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine yakın bir bölgede yeni bir yurt yapma hedefleri olduğunu dile getiren Esen, yurtlarda önceliği kız öğrencilere verdiklerini söyledi.

Başkan Esen, “Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik destekler sağlamak sosyal belediyeciliğin gereğidir. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak, özellikle kız öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Liman Mahallesi'nde bulunan öğrenci yurdumuzu yeni dönem için hazır hale getirdik. Her türlü imkanla öğrencilerimizi evlerini aratmayan sıcak bir yuvaya kavuşturacağız' dedi.

"Kayıt belgeleri"

Konyaaltı Belediyesi Zübeyde Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, öğrenci belgesi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı, sağlık raporu, fotoğraf ve ikametgah belgesi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapabilir. Bilgi almak isteyen vatandaşlar belediyenin 0242 245 55 34 numaralı telefon hattından görüşme sağlayabilir.